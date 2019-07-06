نيجيريا تقلب الطاولة على الكاميرون وتتأهل لربع نهائي امم افريقيا

2019/07/06 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

قلب الطاولة المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني بعد تغلبه 3-2 في مباراة دراماتيكية احتضنها ستاد الاسكندرية ضمن منافسات ربع نهائي كأس امم افريقيا،والمقامة حاليا في مصر.

نيجيريا افتتحت التسجيل اولاً عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 19، لكن المنتخب الكاميروني قلب النتيجة لصالحه في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول، حيث سجل ستيفان باهوكين، هدف التعادل في الدقيقة 41، ثم اضاف كلينتون موا نجي هدف التقدم في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الاول بتقدم الكاميرون 2-1.

وفي الشوط الثاني، انتفض منتخب نيجيريا واستطاع ان يعدل الكفة عن طريق إيغالو ايضاً في الدقيقة 63 وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل اليكس ايوبي هدف نيجيريا الثالث، ليهدي فريقه بطاقة العبور الى دور ربع النهائي من امم افريقيا.

وسينتظر المنتخب النيجري الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا والتي ستنطلق بعد قليل.

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