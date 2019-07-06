الأردن تحظر ببجي

2019/07/06 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في الأردن السبت لعبة “بابجي”

الإلكترونية الشهيرة التي تنطوي على عنف، معتبرة أن لها “آثارا

سلبية” على المواطنين.

ويحذو الأردن بالتالي حذو عدة بلدان ومناطق في العالم حظرت هذه

اللعبة، مثل العراق ونيبال وولاية غوجارت الهندية ومحافظة أتشيه

الاندونيسية.

ولعبة “بابجي” (بلاير أنونز باتلغراوند) الإلكترونية التي تحظى

بشعبية كبيرة جدا في الأردن، تسمح بمشاركة لاعبين عدة.



ويحط

اللاعبون افتراضيا بواسطة مظلات على جزيرة، ويبدأون بالبحث عن أسلحة

ومعدات لقتل بعضهم البعض والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة

الأخيرة.

وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة “بلوهول” الكورية الجنوبية أكثر

من 400 مليون مرة حول العالم منذ إطلاقها في العام 2017.

وقال مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة “حجبت لعبة

(بابجي) وذلك لآثارها السلبية على مستخدميها، ما يعني إن قرار حجبها

رسمي”.

وكان ممارسو هذه اللعبة، التي انتشرت بصورة كبيرة في المملكة، قد

واجهوا في السابق ولفترات متقطعة توقفات ومشاكل في ولوجها.

وسبق أن أصدرت مؤسسات رسمية أردنية تحذيرات لموظفيها بعدم الاشتراك

فيها.

وكان علماء نفس ومستشارون اجتماعيون اردنيون حذروا مرارا من تأثيرات

هذه اللعبة على مستخدميها ورأوا إنها “تشجع على العنف” و”تخلق روحا

عدائية” وتساهم في “التنمر الاجتماعي” و”الإنطواء”.

كذلك حذروا خصوصا من تأثيرات هذه اللعبة على الاطفال ممن هم دون

العاشرة ورأوا إنها “تؤثر على نمو الاطفال” و”تسبب تلف الاعصاب

وحواس السمع والبصر والكلام” وصعوبات على التعلم”.

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