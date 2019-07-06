2019/07/06 | 22:01

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نائب عن "سائرون" يتعرض لمحاولة اغتيال قرب منزله في ذي قار

كلمة -

بغداد

كشف ضابط في قيادة عمليات الرافدين، يوم السبت، عن محاولة

اغتيال النائب في البرلمان العراقي، صادق السليطي، في محافظة ذي قار

جنوبي البلاد.

وقال الملازم أول، حاكم الأسدي: "إن قوات الأمن فككت قنبلة محلية

الصنع، مصممة للتفجير عن بعد، كانت مزروعة قرب منزل النائب في كتلة

سائرون (تحالف مقتدى الصدر)، صادق السليطي، في قضاء قلعة سكر في ذي

قار".

وأوضح الأسدي أن "قوات الأمن تجري بحثا عن طريق تسجيلات كاميرات

المراقبة المنتشرة في الشوارع لمعرفة الجهة التي زرعت القنبلة".

وفي العاصمة، أحبطت قوات الأمن هجوما انتحاريا كان يستهدف إحدى

المناطق بقضاء أبو غريب، غربي بغداد، بواسطة حزام ناسف.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، إن "قوات الأمن في حاجز أمني

بقضاء أبو غريب غربي بغداد تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما

ناسفا حاول تفجير نفسه في إحدى المناطق"، دون تفاصيل.

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق،

إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا

نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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