2019/07/06 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...أعلن نادي ميلان الايطالي، انضمام مدافع وظهير أيسر ريال مدريد ثيو هيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاحه في ضم اللاعب الفرنسي.

وبحسب التقارير فإن ثيو سيتواجد في سان سيرو لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد إعارته في الموسم الماضي من صفوف ريال مدريد ل‍ريال سوسيداد.

وخرج الفرنسي من خطط ريال مدريد في الموسم القادم، بعد تعاقد النادي الإسباني مع فيرلاند ميندي مدافع أولمبيك ليون.انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يضم مدافعاً من ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يضم مدافعاً من ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).