2019/07/06 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ثلاثة عناصر من فوج طوارئ الأنبار بهجوم "داعشي" استهدف نقطة أمنية بعامرية الصمود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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