بقاء حكومة عبد المهدي من عدمه مرهون بتطبيق ارتباط الحشد الشعبي بالقوات المسلحة

2019/07/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم زعيم التيار الصدري: بغداد ـ الصباح الجديد: حذر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس السبت، من ان بقاء الحكومة من عدمه، مرهون بتطبيق الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين الماضي والخاص بربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وفيما قال: “يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة ...

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