اختصاص البرلمان في التشريع لا يخوّله ترشيح أو تعيّين أعضاء المحكمة الاتحادية

2019/07/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلطات بغداد – الصباح الجديد: أكد خبراء، أمس السبت، أن اختصاص مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لا يخوّله تجاوز الآليات الدستورية والتدخل في ترشيح أو التصويت على أعضائها، لافتين إلى أن هذا التوجه يمثل ضرباً لمبدأ السلطات ومحاولة للهيمنة السياسية على القضاء العراقي، منوهين إلى أن صلاحية ...

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