الداخلية تطيح بمجموعة تمارس الغش الالكتروني لامتحانات السادس الاعدادي

2019/07/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت المتحدث باسم وزارة الداخلية امس السبت، عن تفاصيل عملية اعتقال متهمين بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب.وقال المتحدث اللواء سعد معن في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة متهمين وسط العاصمة بغداد، بعد مناشدة ...

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