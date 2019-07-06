ناشئونا يواجهون البحرين بحثاً عن الفوز الأول

2019/07/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يلتقي منتخبنا الكروي للناشئين نظيره البحريني في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد في ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية في اطار تحديد المراكز من الرابع إلى السادس لبطولة غرب آسيا.

ويسعى منتخبنا إلى تحقيق فوزه الأول في المنافسات بعد خسارته بصعوبة في مباراته الأولى أمام السعودية بهدف نظيف وتعادله سلبا في المواجهة الثانية مع الكويت.

وتشكل البطولة الحالية فرصة جيدة للمدرب عماد محمد الباحث عن الوصول الى التشكيلة النهائية التي سيتم الاعتماد عليها خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات القارية, كما انها تسهم بشكل كبير في زيادة عاملي التفاهم والانسجام وتعزيز عامل الخبرة لدى اللاعبين.

واكد مدرب منتخبنا ان منافسات غرب آسيا تعود بفائدة كبيرة على المنتخبات قبل التصفيات, مشيراً الى أن الفريق الحالي تشكل حديثا ويفتقد للخبرة اللازمة للتعامل مع هكذا محافل.

واشار الى ان المنتخب مع الخبرة التي سيكتسبها من اللقاءات الحالية والتدريب المتواصل سيكون من أفضل فرق القارة الصفراء كونه يضم في صفوفه خامات ومواهب واعدة سيصبح لها شأن كبير في المستقبل القريب.

وعن التعادل أمام الكويت في اللقاء الأخير, أوضح محمد ان المنافس ركز على الجانب الدفاعي وكان لدينا العديد من الفرص المحققة للتسجيل لكن التسرع وعدم الدقة في انهاء الهجمات فضلا عن بسالة حارس المرمى حالت دون الوصول الى الشباك.

تجدر الاشارة الى ان الحاصل على أعلى عدد من النقاط في الدور الثاني الذي سيلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، سيتوج بطلا للنسخة الحالية, إذ انحسرت المنافسة بين الأردن وسوريا والسعودية، بينما جاءت البحرين وعمان ومنتخبنا في المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الرابع الى السادس، أما منتخبات لبنان وفلسطين والكويت فانها ستلعب في المجموعة الثالثة لتحديد المراكز من السابع الى التاسع.

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