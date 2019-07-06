الحدود يواجه الميناء في دوري الكرة الممتاز

2019/07/06 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

يضيف ملعب التاجي في الخامسة من مساء اليوم الاحد لقاء يجمع الحدود مع الميناء ضمن الاسبوع 35 من دوري الكرة الممتاز، ويطمح كلا الفريقين الى تحقيق نتيجة جيدة وخطف نقاط اللقاء بعد ان ضمنا بشكل كبير تواجدهما في الدوري الممتاز للموسم المقبل، الحدود يحتل المركز الـ 14 بـ 40 نقطة، بينما الميناء يتمركز في الموقع الـ 16 بـ 36 نقطة. وكان الحدود قد تغلب على النجف في الجولة السابقة ( 1 / 0 ) ما دعى مدرب النجف ثائر جسام الى تقديم استقالته ، كما تعادل الميناء مع اربيل ( 0 / 0 ) تحت قيادة مدربه الجديد تيتا .

وكانت نتائج الجولة 34 من دوري الكرة قد اسفرت عن تعادل السماوة مع نفط الجنوب (0 / 0) ونفط ميسان مع الزوراء (3 / 3) كما تغلب الصناعات على الطلبة ( 3 / 2 ) وفاز الجوية على نفط الوسط ( 2 / 1 ) والبحري على الحسين (2 / 1) وعزز الشرطة من صدارته للدوري الممتاز بفوز على امانة بغداد ( 2 / 1 ) ، وفي مباراة مؤجلة من الاسبوع 23 من دوري الكرة تعادل الزوراء مع النجف ( 3 / 3 ) .

وحافظ الشرطة على الصدارة قبل اربع جولات من ختام المسابقة بـ 85 نقطة ، يلية القوة الجوية بـ 75 نقطة ، ثم الزوراء ثالثا بـ 58 نقطة ، فالكرخ رابعا بـ 56 ، ودخل النفط على خط المنافسة بالترتيب الخامس بـ 53 نقطة ثم نفط ميسان سادسا بـ 51 نقطة .

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