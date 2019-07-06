2019/07/06 | 22:06

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التعادل السلبي ينهي مباراة الطلبة والكهرباء في ممتاز الكرة

انتهت مباراة الطلبة والكهرباء بالتعادل السلب في لقاء جرى ضمن

منافسات الجولة 35 بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول، لم يشهد الاداء الفني المقنع وكانت الفعالية وسط

الملعب مع فرص غير فعالة للفريقين لينتهي سلبيا بالنتيجة.وشهد الشوط الثاني تحسنا في الاداء لكن الفرص استمرت بالغياب بسبب

الحذر الدفاعي من الطرفين، فيما شهدت الدقائق العشرة الاخيرة افضلية

للطلبة مع فرص رغم قلتها الا انها كانت فعالة تصدى لها دفاع

الكهرباء، بينما كان للكهرباء فرص كانت قريبة للتسجيل في الوقت

الاضافي، لكنه فشل بذلك لينتهي اللقاء سلبيا بالنتيجة.

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