هجوم مسلح يستهدف عناصر من الشرطة جنوب الفلوجة

2019/07/06 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أعلن مصدر أمني، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بهجوم مسلح جنوب الفلوجة.وذكر المصدر بحسب وسائل اعلام محلية، إن "المسلحين هاجموا نقطة تفتيش في عامرية الصمود جنوب الفلوجة، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اخر بجروح".

يذكر ان محافظة الانبار تشهد بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين، تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.انتهى/س

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