لماذا فشل أردوغان في إدارة معركة تركيا مع الديون الخارجية؟

2019/07/06 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن وصول ديون تركيا إلى هذا المستوى التاريخي من قبيل الصدفة، فالأزمات التي يشعلها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، الذي

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