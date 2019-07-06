كيف تتخلص من بق الفراش المزعج؟

2019/07/06 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعد بق الفراش من الحشرات المؤذية للإنسان، وهو صغير للغاية ذو لون بني محمر، يعيش غالبا في الأثاث أو المفروشات، وفي الشقوق تحت الأسرة أو تحت السجاد وغيرها.وتقوم هذه الحشرات بوخز الجلد المكشوف للبشر والحيوانات النائمة، حيث يتغذى من دمائهم، ولذلك يجب التخلص منه بسرعة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، بينها: -الاتصال بخدمات […]

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