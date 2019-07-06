رغم إعلانه المعارضة.. تيار الحكيم ’’يتفاوض’’ على الدرجات الخاصة

2019/07/06 | 22:21

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بغداد اليوم - بغداد

علق ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، اليوم السبت، على مشاركة تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، باللجان التفاوضية الخاصة بالدرجات الخاصة، رغم إعلانه المعارضة.

وقال النائب عن الائتلاف، علي الغانمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تيار الحكمة لديه حسابات أخرى، فهم يقولون أن معارضتهم داخل مجلس النواب فقط، ولسنا معارضة سياسية حتى نعزف عن تسلم أي منصب"، مبيناً أن "وجهة نظر التيار تقول أن المناصب السياسية هي فقط الوزارات ونواب رئيس الجمهورية والوزراء".

وأضاف الغانمي، أن "تيار الحكمة يرشح شخصيات للمناصب المهمة في الدرجات الخاصة، والتي تعتبر ركيزة الدولة العراقية، خصوصاً أن هذه المناصب غير محددة بزمن، حتى تنتهي مع انتهاء عمر الحكومة".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "هناك نية حقيقية ليس فقط لتيار الحكمة، للمشاركة بالدرجات الخاصة، بل هذا يشمل كل الذين يقولون إننا تركنا الأمر لرئيس مجلس الوزراء في الاختيار، ويطرحون من قريب أو بعيد بعض المرشحين".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى الأحد (30 حزيران 2019)، القراءة الأولى من تعديل قانون الموازنة.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

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