رشيد غويلب - أكد ضرورة الاتحاد لمواجهة فاشية السلطة / الشيوعي الهندي: تراجع اليسارفي البلاد مرتبط بتبدل اشكال الصراع

2019/07/06 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب نشرت الجريدة المركزية للحزب الشيوعي الالماني "عصرنا"، التي تصدر اسبوعيا، في الخامس من تموز الحالي، حوارا مطولا مع آني رجا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي والسكرتير العام للفيدرالية الوطنية للنساء الهنديات، وتعيش رجا في ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند، التي تحكمها جبهة اليسار، والتي تضم الحزبين الشيوعي الهندي، والشيوعي الهندي الماركسي، وفي ما يلي عرض لأهم ما طرحته القيادية الشيوعية في الحو......

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