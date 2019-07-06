عدلي محمد احمد - الاتفاق السوداني يتوقف بالثوره في منتصف الطريق

2019/07/06 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد مضمون اتفاق مجلس حميدتي وق ح ت لا يعني الا ايقاف التحركات الثوريه نهائيا,التوقف بالثوره في منتصف الطريق فداخلية حكومة قحت ستقمع بالغانون , ان جدول الندوات الجديد لتجمع المهنيين والمخصص لشرح الاتفاق للجماهير, اتي علي جثة جدول عصيان ومليونية يومي 13 , 14, الذي يتعرض الآن للتجاهل والنسيان المقصود.بل انه يأتي علي جثة اي جداول غير" حكوميه " في قابل الايام ,لا تنتبه الجماهير وثوارها الي هذا المضمون ......

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