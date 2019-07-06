مصطفى محمد غريب - أحزاب الإسلام السياسي فشل البرامج فشل التجربة *

2019/07/06 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب ـــــ 1 ـــــ يقال التجربة خير برهان للتأكيد على أهمية الواقع الموضوعي وتفاعل الوضع السياسي والطبقي الاجتماعي وتأثيرهم على مستقبل الحركات والأحزاب السياسية وبخاصة أحزاب الإسلام السياسي التي ظهرت خلال السنين الأخيرة وكأنها تستطيع قلب الموازين بالعودة إلى الخلف نحو مسلمات السلف والأصول بالاعتماد على الواقع المرير للفئات الاجتماعية الفقيرة والمعدومة وما تعاني من ضنك العيش وفقر الحال وبطالة مزمنة ......

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