انسان يعود من الموت أثناء التحضير لجنازته

2019/07/06 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صدمت عائلة أمريكية، من عودة أحد أفرادها إليهم، أثناء التحضير لجنازته، وذلك بعد إبلاغهم عن طريق الخطأ بأنه توفى.وتعود أحداث هذه الواقعة الغريبة إلى أواخر شهر نيسان/أبريل، عندما عثر أفراد شرطة شيكاغو على رجل عار مصاب بجروح خطيرة تحت سيارة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى “ميرسي”، بحسب شبكة “إن بي سي” […]

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