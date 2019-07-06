2019/07/06 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :على كاظم

وجه وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نشر من مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف ، بينما كان الحادث في محافظة بابل حيث وجهت الوزارة جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر من تناول مثل هذه المادة الخبرية .

وبين المكتب الاعلامي في بيان تلقى سكاي عراق نسخة منه، ان ادارة المدرسة ازالت الكتابة قبل بدء الامتحان اي لم تكن عملية للغش نهائياً و المدير العام لتربية بابل حسين خلف السالم فتح تحقيقا على الفور ، فيما التقط احد المراقبين صورة للكتابة وهو يحملها ، مبينا ان الكتابة غير مفهومة ولا تعد ضمن مفردات المنهاج اصلاً .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية وكالة يوجه بفتح تحقيق بحادثة غش طلاب في بابل) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية وكالة يوجه بفتح تحقيق بحادثة غش طلاب في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).