بالصور.. وصول الوفد العراقي المفاوض برئاسة وزير الثقافة الى بغداد

2019/07/06 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصل ، اليوم السبت ، الى بغداد الوفد العراقي المفاوض قادما من باكو بعد انهاء مهمته الوطنية وادراج بابل في لائحة التراث العالمي

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