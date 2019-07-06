2019/07/06 | 22:37

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طائرات قاصف اليمنية تعطل الملاحة الجوية في مطار أبها

السبت

06

تموز

2019 :

10:16 pm

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إستهدف سلاح الجو اليمني المسير بعدة هجمات بطائرات قاصف "تو كي"

مواقع عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي. المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن عمليات

سلاح الجو المسير أصابت أهدافها في مطار أبها الدولي بدقة عالية

وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار ، وأشار إلى أن العمليات

مستمرة وستكون أشد إيلاماً في الأيام المقبلة إذا استمر النظام

السعودي في تصعيده وجرائمه ضد أبناء الشعب اليمني ، إلى ذلك أكد رئيس

الوفد الوطني اليمني أن الضربات الجوية المتواصلة على مطارات مملكة

العدوان خيار فرضه استمرار العدوان والحصار ، مبيناً أن على دول

العدوان أن تتحمل عواقب تماديها في إجرامها واستهتارها بدماء الشعب

اليمني

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