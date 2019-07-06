وزير الثقافة: سجلنا 4 مواقع اثرية لدى اليونسكو ونعمل على ادراج 8 اخرى

2019/07/06 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، السبت، ان العراق تمكن من ادراج 4 مواقع اثرية على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، مبينا ان هناك مساعي لادراج المواقع الاخرى المتبقية.وقال الحمداني لدى وصوله الى بغداد، خلال مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان “إدراج آثار بابل على لائحة اليونسكو منجز عظيم يحسب […]

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