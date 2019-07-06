2019/07/06 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تفاجئ الاعلامي حيدر الحمداني اثناء رجوعه الى منزله بوجود عبارة مطلوب دم، وذلك لتشخصيه تقصير خدمي في محافظة المثنى التي يسكن فيها.الاعلامي يروي الحادثة خلال هذا الفيديو: اعلامي يروي قصة تهديدة في محافظة المثنى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو.. مطلوب دم ترعب اعلامي بعد تشخيصه تقصير خدمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو.. مطلوب دم ترعب اعلامي بعد تشخيصه تقصير خدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).