الحمداني من مطار بغداد: وفد من اليونسكو سيزور بابل قريباً وسنحول القصر الرئاسي فيها لمتحف

2019/07/06 | 22:52

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الثقافة عبد الامير الحمداني ، السبت 6 تموز 2019، إن إدراج آثار بابل على لائحة اليونسكو منجز عظيم يحسب لكل العراقيين.

وقال الحمداني عقب وصوله الى مطار بغداد على رأس الوفد العراقي الذي حضر اجتماع اليونسكو في العاصمة الاذرية باكو "نشكر كل من ساهم بإعداد ملف إدراج مدينة بابل على لائحة اليونسكو ، وطلبنا من اليونسكو الحضور الى بابل لتشاهد الأعمال التي سنعملها لمعالجة المدينة الاثرية وسنحول القصر الرئاسي في المحافظة الى متحف".

واضاف " لدينا 12 موقعا أثريا سجل منها 4 ونعمل على شمول مواقع جديدة ، ومستمرون باستعادة الاف القطع الآثارية من جميع دول العالم".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة النجف، اليوم السبت، عن اتخاذها اجراء بشأن ما نشرته وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، بخصوص إصدار حكمين قضائيين بحق ضابطين يعملان بمديرية شرطة النجف اتهما بالتسبب بوفاة مواطن إيراني في احد المواقف

بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير التربية وكالة، قصي السهيل، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية أنباء حدوث عملية غش على أحد الجسور، بمحافظة النجف.

وذكر المكتب الإعلامي للسهيل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وزير التربية

بغداد اليوم _ بغداد

خوّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم السبت، رؤساء الجامعات صلاحية رفع سقف درجات تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو العبور، إلى 10 درجات.

وقال السهيل في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إنه "خول

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