بعد دخولها لائحة التراث.. استنفار لتأهيل بابل الأثرية

2019/07/06 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبعد إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة «اليونسكو»، استنفرت السلطات مؤسساتها من أجل الإيفاء بمتطلبات المنظمة. وفي الوقت الذي أكد تم تشكيل لجان مختصة لتأهيل المدينة الأثرية، خصص البنك المركزي العراقي مبلغ مليار دينار عراقي (ما يعادل 830 ألف دولار) لتطوير بابل.وقال مسؤول في وزارة الثقافة، أن الوزارة شكلت لجاناً مختصة ستباشر أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع الآليات المناسبة للإيفاء بالمتطلبات التي وضعتها «يونسكو» التي يتعلق أغلبها بالأمن وتوفير السبل اللازمة لوصول الزائرين إلى بابل، بعد دخولها على لائحة التراث العالمي كونها مدينة تاريخية ذات إرث ثقافي كبير.وفي أول مبادرة مالية بعد الإعلان عن إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، أعلن البنك المركزي عن تخصيص مليار دينار عراقي من حسابه الخاص لتطويرالمدينة الأثرية، مؤكدا في بيان أن هذا الحدث يمثل مسؤولية وطنية يجب أن تشارك فيها مؤسسات الدولة بشكل تضامني.وهنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العراقيين بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، معتبرا أن ما حدث انتصار جديد لعراق الحضارة الذي كان وسيبقى منارة للعالم.وأضاف أن «هذه المناسبة تأتي لتضيف معانيَ قيمةً لمكانة العراق بين الأمم، وهي تذكير بأن أرض الرافدين هي بالفعل عماد ذاكرة البشرية، وأصل انبثاق الحضارة منذ بدأ الإنسان التدوين».وقال الرئيس برهم صالح إن المدينة عادت إلى «مكانتها التي تستحقها» في التاريخ بعد سنوات من الإهمال من قبل الزعماء السابقين.

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