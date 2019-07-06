علي هاشم: النجف لعب بشخصية مختلفة أمام الزوراء

2019/07/06 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةقال مشرف فريق الكرة في نادي النجف علي هاشم، إن لاعبي الفريق ظهروا بشخصية مختلفة أمام الزوراء وتمكنوا من العودة للتعادل رغم التأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي والمؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين.وأكد هاشم في تصريحات ل، أن الفريق استعاد شخصيته بعد تراجع النتائج في الدوري واستقالة المدرب ثائر جسام، بفضل المدرب الشاب جاسب سلطان الذي نجح في إعادة الروح لإجادنه التعامل مع الفريق.وبين أن تركيز اللاعبين كان واضحًا في الشوط الثاني ورغبة اللاعبين واندفاعهم اختلفت جذريًا في هذه المباراة ما منح الفريق قوة وتماسك من أجل العودة، ونجحوا في تحقيق الهدف وحاولوا تحقيق هدف رابع وخطف النتيجة لكن الحظ لم يحالفهم.وقال: «فريق الزوراء منافس ليس بالسهل كونه يضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين، مع ذلك فريقنا عرف كيف يتعامل مع المباراة والأهم أنه حقق عودة في الشوط الثاني وهذا ما يؤكد على شخصية الفريق وعدم الانكسار وقت التأخر بالنتيجة».يشار إلى أن النجف والزوراء تعادلا في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من الدوري بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

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