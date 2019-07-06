مورينيو يشيد باداء “محمد صلاح” ويعده “ميسي” مصر

2019/07/06 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق بقدرات محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي.وقال مورينيو أثناء تحليله لمباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قناة “Time Sports”: “أعتقد أن كل اللاعبين يخافون من محمد صلاح”.وأكمل “الحقيقة أن صلاح يمكنه أن يحدث الخسائر في دفاع الخصوم ويجعل الخصم غير ثابت”.وأضاف […]

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