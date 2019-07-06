تعرف عليها.. أغذية مقاومة لحروق الشمس؟

2019/07/06 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يفضل كثيرون في فصل الصيف قضاء إجازاتهم على الشواطئ، متجاهلين التحذيرات الطبية بشأن خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وغالباً ما يتم اللجوء لواقيات

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