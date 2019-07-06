بإنهيار منزل.. مصرع شاب شمال شرقي ديالى

2019/07/06 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمصرع شاب اثر إنهيار منزل شمال شرقي شرقي المحافظة.

وقال المصدر،إن"شابا لقي مصرعه أثر إنهيار سقف

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