اهم ما جاء في الحصاد اليوم

2019/07/06 | 23:08

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البخاتي : التسريب الصوتي لقائد عمليات الأنبار سابقة خطرة وخرق

للمنظومة الأمنيةالبخاتي : الأمن النيابية ستستضيف الفلاحي للوصول إلى

الحقيقة عدَّ النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي قضية التسريب الصوتي لقائد

عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي عدها سابقة خطرة وسيتم

إستضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية ، البخاتي ولدى

إستضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق أشار إلى أن التسريب

الصوتي خرق للمنظومة العراقية وستكون هناك وقفة من قبل الجهات

المسؤولة للوصول إلى الحقيقة ، وفيما شدد على ضرورة أن يتم تسليط

الضوء على هذه القضية من قبل المجلس التشريعي كونها تهم أمن البلد

وإستقراره ، أكد البخاتي أن الحشد الشعبي يقع ضمن المنظومة العسكرية

وينبغي عدم المساس به ، كما بينَّ البخاتي أن جلسات البرلمان خلال

المدة الماضية لم ترتقي إلى مستوى الطموح ، موضحاً أن جلسات

البرلمان ستعقد يومي الأثنين والخميس لإنهاء ملف الدرجات الخاصة

والقوانين المعطلة والملفات الأخرى .

من جهته أكد عضو مجلس محافظة بابل طالب عبيد نصار أن ماتحقق في

باكو بشأن إدراج بابل على لائحة التراث العالمي يعّد إنجازاً كبيراً

وتأريخياً للعراق ينبغي الحفاظ عليه ، نصار ولدى إستضافته في برنامج

الحصاد الذي تبثه آفاق أضاف أن بابل ستصبح من المدن العالمية عندما

تستكمل كافة المستلزمات وهناك خطة فنية وإدارية من قبل الحكومة

المحلية حال صرف الأموال فضلاً عن دعم الحكومة المركزية واليونسكو

والمنظمات الدولية ، وأشار إلى أن المكانة التأريخية لبابل هي منْ

أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز وكفاءة وقدرة الوفد العراقي في التعامل مع

هكذا ملفات هامة ترفع من شأن البلد في المحافل الدولية يضاف إلى ذلك

الدعم السياسي والشعبي للمحافظة التراثية ، مؤكداً أهمية التعاون

والتنسيق المشترك بين الجهات كافة للحفاظ على هذا المنجز التراثي

العالمي مع إكمال الإستعدادات والتحضيرات لإستقبال الوفود العامية .

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