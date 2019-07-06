تطوير عقار تجريبي يكافح التقزم عند الأطفال

2019/07/06 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة / الصباح

تمكنت دراسة جديدة من تطويرعقار تجريبي زاد من معدلات النمو لدى الأطفال المصابين بالتقزم.

فقد أجريت تجربة المرحلة الثانية لمدة أربع سنوات فى العديد من المراكز البحثية في كل من: الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، شملت 35 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عاما يعانون من اضطراب عظم الوراثة الوراثي، وهو أكثر أنواع التقزم

شيوعا.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم تقسيم الأطفال إلى 4 مجموعات تلقوا عن طريق الحقن اليومى عقار “الفوسوريتيد” (Vosoritide)، ما يساعد على تنظيم نمو العظام، بكميات متزايدة..



وكان متوسط الزيادة فى الطول بين الأطفال نحو 2,4 بوصة فى السنة، وهو ما يقرب من معدلات النمو بين الأطفال من متوسطي القامة، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “نيو إنجلاد”

الطبية.

وأسفرت النتائج عن ارتفاع معدل نمو الأطفال بنسبة 50% التى تم تصميمها وتمويلها من قبل شركة صناعة الأدوية “بيو مارين” (BioMarin) الدوائية، التى عكفت على تحليل البيانات، وكانت الآثار الجانبية للدواء خفيفة فى الغالب وفقا للباحثين.

ويتم الآن اختبار عقار “الفوسوريتيد” (Vosoritide) فى المرحلة الثالثة من التجربة فى مجموعة أكبر من المرضى الذين تراوحت أعمارهم ما بين 5 إلى 18 عاما.

وأوضح الدكتور رافى سافاريرايان، الأستاذ في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن فى أستراليا، أن مرض “الأدونوبلاسيا” (التقزم) ناتج عن فرط نشاط إشارة توقف

النمو..

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