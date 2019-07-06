أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك

2019/07/06 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة / الصباح

إذا كنت تشعر بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون بعض الأطعمة هي المسؤولة عن حدوث ذلك، ولذلك يجب إعادة النظر في تناولها وتجنبها بقدر المستطاع.

حبوب الإفطار

يعتقد كثير من الأفراد أن الإفطار الأفضل للكبار والصغار هو حبوب الإفطار، ولكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك، فالحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك.

بالطبع إن السكر يرفع الطاقة سريعاً، ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يحدث إضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ، وبالتالي تفقد قدراً كبيراً من الطاقة.

ولذلك يجب إختيار الأنواع الصحية من حبوب الإفطار والتي لا تحتوي على قدر كبير من السكريات.

مشروبات الطاقة

يعتقد كثير من الأشخاص أن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذا إعتقاد خاطئ.

إن مشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل.

الخبز الأبيض

هناك الكثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق الأبيض، والتي ينصح بتجنبها واستبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق الأسمر.

حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.

أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتا طويلا لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

الأطعمة المقلية

تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

وينطبق هذا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة، والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدلاً من تحويلها إلى طاقة.

مشروبات الكافيين

في حال تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يومياً، فسوف تكون مفيدة للصحة وتعزز الطاقة لديك.

ولكن إذا أصبحت تعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصةً في الأوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك لأنه يقلل من رغبتك في النوم، وبالتالي لا تحصل على القدر الكافي منه، وهذا بالطبع سيؤدي الى إنخفاض الطاقة لديك.

الأغذية منخفضة السعرات

إذا قمت بتقنين السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل يومي أكثر من اللازم، فسوف يعطي دماغك الإشارة بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

والأفضل هو تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، أو تنتظر حتى تشعر بالجوع

الشديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).