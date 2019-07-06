2019/07/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

أكد مصدر مسؤول في هيئة قطاع الاتصالات الأردنية ،

السبت، أن الهيئة قررت حجب تطبيق لعبة “بابجي” الشهيرة في الأردن.





وبحسب، سكاي نيوز، فأن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت

بتطبيقه على أرض الواقع.

وكان رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور قد أوضح في

تصريحات صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة

على المستخدمين.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يحظر لعبة “ببجي”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يحظر لعبة “ببجي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).