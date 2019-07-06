النقل تعلن إعادة اكثر 128 نازح من مخيمات الإيواء إلى مناطقهم في الموصل

2019/07/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى

تشكيلات وزارة النقل، اليوم السبت، عن تنفيذها واجبين لنقل واعادة العوائل النازحة

من مخيمات الايواء الى مناطقهم ومدنهم الاصلية ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة

العليا لاغاثة وايواء النازحين.





واكدت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “استنادا لتوجيهات وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض تم اخراج

عدد من حافلات الشركة لاعادة اكثر 128 نازح من مخيمات الايواء (حسن شام الثاني ،

كوك جلي ، نبي يونس ) الى مدنهم ومناطقهم الاصلية في الجانب الايمن من الموصل

والخازر”.

واضافت ان “ملاكات الشركة ماضون في انهاء ملف

النازحيين واعادتهم بالسرعة الممكنة وبهمة عالية لنقل كل العوائل التي نزحت خلال

العمليات العسكرية للمحافظات الامنة ومخيمات الايواء في دول الجوار واعادتهم الى

مناطقهم ومدنهم الاصلية بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات

المعنية”.

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