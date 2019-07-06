إيران تعلن مزيدًا من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

2019/07/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

ذكرت وكالة ”أنباء فارس“ شبه الرسمية أن عباس عراقجي

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سيعلن مزيدًا من تقليص التزامات إيران

بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، يوم الأحد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران

إن الشركاء الأوروبيين تقاعسوا عن حمايتها من العقوبات الأمريكية.

وقالت الوكالة: إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في

هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي.

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