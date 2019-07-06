ميسي يودع كوبا امريكا مطرودا بالبطاقة الحمراء

2019/07/06 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



خرج افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي مطردا بالبطاقة الحمراء في مباراة بلاده الأرجنتين مع شيلي.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه ميسي ولاعب منتخب تشيلي ميديل بعد مشاجرة بينهما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول .

وكانت الأرجنتين متقدمة على تشيلي بهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل.

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