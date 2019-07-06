2019/07/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kSZDvkbmEzg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الأمين: الحشد الشعبي كان بصمة خاصة بدعم قوة العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ الأمين: الحشد الشعبي كان بصمة خاصة بدعم قوة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).