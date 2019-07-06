2019/07/06 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التي تؤرق اليمنيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. الثلاسيميا يهدد حياة آلاف المرضى مع غلاء الأدوية وضعف الإمكانات الطبية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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