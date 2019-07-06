الإعلام الأمني: عملية البحث جارية عن ارهابيين اطلقوا النار من عجلة بسيطرة في عامرية الفلوجة

2019/07/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية.

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