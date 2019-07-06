“بالصور” اللواء بوهان “منكسر” في مجلس عزاء نجله وابن شقيقه.. نزاع الفضيلية يحرق قلب مدير الدفاع المدني

2019/07/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حالة الانكسار والحزن التي يعيشها مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان الذي فقد نجله وابن شقيقه جراء نزاع عشائري وقع في منطقة الفضيلية جنوب شرقي بغداد قبل يومين.للمزيد شاهد: “بالصور” نزاع قديم يوقظ “دكة عشائرية” على منزل مدير الدفاع المدني..روايات مختلفة حول نزاع الفضيلية

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