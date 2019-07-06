مدرب الحدود: الفوز على الميناء سيدفعنا عدة مراكز للأمام

2019/07/06 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المشرقأعرب مدرب الحدود عادل نعمة عن أمله بخطف نقاط مباراة الميناء المقررة اليوم الأحد في ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري لأن نقاطها ستدفع الفريق عدة مراكز في لائحة الترتيب.وقال نعمة أن المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأن نقاطها ستدفعنا عدة مراكز في لائحة الترتيب، ومن يتصور أن الدوري انتهى أو رغبة فريقنا انتهت بمجرد ضمان البقاء في الدوري الممتاز واهم كون الحدود يبحث عن مركز يليق بالجهود الكبيرة التي قدمناها الموسم الحالي.وأشار إلى أن المباراة محصلتها ثلاث نقاط حصد تلك النقاط سيمنحنا الفرصة بالابتعاد عن المنافسين لا سيما وأن أربعة أندية فوقنا بالترتيب وناديين خلفنا متقاربين في النقاط وبالتالي الفوز سيمنحنا فرصة التقدم في التسلسل.وأوضح أن اللاعبين جاهزين للمباراة خضنا تدريباتنا بشكل مستمر منذ عودتنا من النجف بعد أن حقق الفريق في الجولة الماضية فوزا له انعكاسات إيجابية على الفريق بالفوز على النجف بهدف دون رد ونأمل أن يستمر الفريق بذات النسق من الأداء.يشار إلى أن فريق الحدود يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة مناصفة مع فريق الديوانية الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

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