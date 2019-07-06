الجمارك: ضبط حاويات مخالفة في جمرك بوابة البصرة وام قصر

2019/07/06 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ضبط حاويات تحمل موادا مخالفة متنوعة، وردت من دون أوراق رسمية.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان السلطة الجمركية في جمرك بوابة البصرة، اعادت اصدار اثنتين وثلاثين حاوية مخالفة، وضبطت حاوية أخرى بحجم أربعين قدما، في جمرك ام قصر الجنوبي، تحتوي على مستلزمات طبية مخالفة، تبين بعد الكشف عليها انها لا تتطابق مع الكميات، والبند الجمركي المثبت في إجازة الاستيراد، ومخالفة لإجازة وزارة الصحة، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانونها النافذ.

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