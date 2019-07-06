العراق.. إستشهاد عنصري أمن بإطلاق نار قرب الفلوجة

2019/07/06 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، مساء السبت، بمقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بهجوم مسلح جنوب الفلوجة....

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