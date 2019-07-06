2019/07/06 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد| وزير الداخلية: المواطن يتعرض للاهانة والابتزاز في دوائرنا الخدمية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد| وزير الداخلية: المواطن يتعرض للاهانة والابتزاز في دوائرنا الخدمية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد| وزير الداخلية: المواطن يتعرض للاهانة والابتزاز في دوائرنا الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).