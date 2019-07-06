مسلحون يقتحمون منزلا شمالي بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية

2019/07/06 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بان مسلحين اقتحموا منزلا شمالي بغداد، فيما سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وقال المصدر في حديث ، إن

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