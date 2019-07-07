الاعلام الامني تصدر توضيحاً بشأن هجوم عامرية الفلوجة

2019/07/07 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت بشأن الهجوم الارهابي على عامرية الفلوجة.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ أن “القوات الأمنية، اجرت عملية تفتيش بحثاً عن عناصر ارهابية اقدمت على اطلاق النار من داخل عجلة نوع كيا على سيطرة البوحوري في عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار، مما ادى الى استشهاد منتسبين […]

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