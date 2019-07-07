2019/07/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أصيب عدد من الأميركيين، يوم السبت، من جراء انفجار قوي هز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية.

وأظهرت صور نشرت على مواقع إلكترونية أميركية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشون إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين".

وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار قوي يهز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار قوي يهز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).