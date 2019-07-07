سائرون: الحاجة انتفت لتحالفي البناء والإصلاح

2019/07/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:اعتبرَ النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي امس السبت، عدم وجود اي جدوى من بقاء تحالفي الاصلاح والبناء بعد تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحاجة من التحالفين انتفت بعد تشكيل الحكومة.وقال المسعودي إن “الحديث عن انهيار التحالفات السياسية والشروع في تشكيل اخرى بحاجة الى جدية في العمل السياسي”، مبينا انه “لا يوجد اهمية من بقاء تحالفي الاصلاح والبناء بعد انتفاء الحاجة اليهما عقب تشكيل الحكومة”، مضيفا ان “التحالفين شكلا على اساس التنافس على تشكيل الحكومة والأحقية فيها باعتبارهما الكتلة الأكبر وبعد تشكيل الحكومة وعجزهما على تحقيق تطلعات الشارع العراقي لا وجود لهما واقعيا في مجلس النواب”.واشار المسعودي الى ان “الذهاب الى خيار المعارضة لا يأتي بعد تضارب المصالح السياسية بل هو خيار وطني يأتي قبل تشكيل الحكومة او حتى قبل الدخول في الانتخابات”.

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