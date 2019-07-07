2019/07/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب برهان المعموري امس السبت، عزم لجنته استضافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. وزير الاتصالات في ضيافة الخدمات النيابية) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. وزير الاتصالات في ضيافة الخدمات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).